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Актер Дмитрий Жулин погиб в ДТП

09:07
  • вторник
  • 22 сентября 2020

Трагедия произошла во Владимирской области

Звезда российских сериалов, 43-летний актер театра и кино Дмитрий Жулин скончался в результате ДТП во Владимирской области. Артист оказался единственной жертвой аварии, еще одного пострадавшего госпитализировали.

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ДТП произошло в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области на 61-м километре трассы "Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума". В региональном УМВД рассказали, что актер находился за рулем автомобиля Renault Duster и нарушил правила дорожного движения. Он не уступил дорогу маршрутному автобусу районного сообщения и столкнулся с ним. Авария произошла в 9:00 по московскому времени, передает mk.ru.

Жулин – выпускник Высшего театрального училища имени Щепкина, с 1997 по 2005 год работал в Малом театре. Наибольшую известность артисту принесли роли в сериалах "Александровский сад", "Александровский сад — 2", "Маршрут", "Три дня в Одессе" и "Охота на Берию".

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Дмитрий Жулин
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