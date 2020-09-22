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В Москву возвращается тепло

08:55
  • вторник
  • 22 сентября 2020

Во вторник воздух прогреется до 21 градуса

Начало астрономической осени в Москве совпало с возвращением теплой погоды. Во вторник жителей и гостей столицы ожидает по-летнему теплый, но облачный и ветреный день, заявил синоптик Евгений Тишковец.
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"Сегодня москвичей ожидает суперская погода, теплая, комфортная. Ожидается переменная облачность, без осадков. Температура в Москве повысится до плюс 19-21, в Подмосковье плюс 16-21", - сообщил метеоролог.

Он добавил, что ветер будет западный, скоростью 5-10 метров в секунду. В порывах скорость может доходить до 15 метров в секунду, что является причиной для установления "желтого" уровня погодной опасности.

Атмосферное давление опустится чуть ниже нормы и остановится на отметке в 745 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

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