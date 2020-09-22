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Диетолог перечислила привычные завтраки, которые губят здоровье

09:36
  • вторник
  • 22 сентября 2020

Популярные утренние продукты оказались вовсе не так полезны

Привычный завтрак, состоящий из мюсли, бутербродов или хлопьев с молоком, на деле является вовсе не таким полезным, как принято считать. Диетолог Ирина Кононенко перечислила продукты, которые лучше перестать есть по утрам.
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Врач заявила, что некоторые блюда, которые принято подавать на завтрак, на самом деле отрицательно сказываются на здоровье и даже приводят к набору лишнего веса, передает РИА Новости со ссылкой на Пятый канал. Диетолог рекомендовала в первую очередь отказаться от быстрозавариваемых каш со вкусовыми добавками, поскольку они приводят к выбросу сахара в кровь и повышению уровня инсулина.

"А по итогу получается, что ни в желудке нет этой каши, ни в крови нет глюкозы, и человеку снова хочется есть", - объяснила Кононенко.

Не самым лучшим вариантом для завтрака оказались тосты с джемом, бутерброды, хлопья с молоком или соком и мюсли. Диетолог добавила, что смузи и свежевыжатые соки по утрам способствуют ожирению. "С одной стороны, это глюкоза, а с другой — фруктоза. Вся фруктоза быстро попадает в печень, где превращается в печеночный жир. Отсюда мы и получаем набор веса", - резюмировала врач.

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