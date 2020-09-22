Диетолог перечислила привычные завтраки, которые губят здоровье

Популярные утренние продукты оказались вовсе не так полезны

Привычный завтрак, состоящий из мюсли, бутербродов или хлопьев с молоком, на деле является вовсе не таким полезным, как принято считать. Диетолог Ирина Кононенко перечислила продукты, которые лучше перестать есть по утрам.

Врач заявила, что некоторые блюда, которые принято подавать на завтрак, на самом деле отрицательно сказываются на здоровье и даже приводят к набору лишнего веса, передает РИА Новости со ссылкой на Пятый канал. Диетолог рекомендовала в первую очередь отказаться от быстрозавариваемых каш со вкусовыми добавками, поскольку они приводят к выбросу сахара в кровь и повышению уровня инсулина.

"А по итогу получается, что ни в желудке нет этой каши, ни в крови нет глюкозы, и человеку снова хочется есть", - объяснила Кононенко.

Не самым лучшим вариантом для завтрака оказались тосты с джемом, бутерброды, хлопья с молоком или соком и мюсли. Диетолог добавила, что смузи и свежевыжатые соки по утрам способствуют ожирению. "С одной стороны, это глюкоза, а с другой — фруктоза. Вся фруктоза быстро попадает в печень, где превращается в печеночный жир. Отсюда мы и получаем набор веса", - резюмировала врач.

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