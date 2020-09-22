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В Хабаровском крае опрокинулся автобус с 45 пассажирами

09:22
  • вторник
  • 22 сентября 2020

Пострадали 14 человек

Туристический автобус с пассажирами опрокинулся в Хабаровском крае, есть пострадавшие.

ЧП произошло в районе населенного пункта Решающий Ульчского района, передает "Интерфакс". По какой причине перевернулся автобус, сейчас выясняют специалисты.

Всего в салоне находились 45 человек, 14 из них получили травмы. Их доставили в районную больницу. Все пассажиры смогли выбраться из автобуса самостоятельно. Для оказания помощи пострадавшим вылетел борт Ми-8 со специалистами Центра медицины катастроф, уточнили в региональном МЧС.

Прокуратура начала проверку. На место происшествия выехал прокурор Ульчского района Константин Савин.

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