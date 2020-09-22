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Путин наградил врачей за борьбу с коронавирусом

09:32
  • вторник
  • 22 сентября 2020

Медики удостоены почетных званий и госнаград

Президент России Владимир Путин отметил вклад медиков в борьбу с пандемией. 20 врачей из разных регионов страны удостоены почётных званий и госнаград, передает "ТВ Центр".

Глава государства отметил самоотверженность, проявленную  ими при исполнении профессионального долга. Награды, в том числе ордена Александра Невского, Пирогова, медаль Луки Крымского, получили группа сотрудников Медицинского научно-образовательного центра  МГУ им. М.В. Ломоносова, главврач Якутской республиканской офтальмологической больницы. Полный список опубликован на портале правовой информации.

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