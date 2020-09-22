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На Украине радикалы устроили акцию с угрозами в адрес журналистов

10:20
  • вторник
  • 22 сентября 2020

Они потребовали закрыть телеканалы NewsOne, ZIK и "112 Украина"

На Украине радикалы устроили новую акцию с угрозами в адрес журналистов. В Киеве осаде подверглись офисы телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина", передает "ТВ Центр".

Прямо на входе в редакцию радикалы подожгли файеры и размахивали партийными флагами. Они потребовали закрыть телеканалы из-за пророссийской направленности. Полиция и Нацгвардия спокойно наблюдали за происходящим, не вмешиваясь. Националисты пообещали продолжить пикеты неугодных им СМИ.

Журналисты обратились к украинским силовикам с призывом обеспечить безопасность сотрудников СМИ и дать возможность спокойно выполнять свои профессиональные обязанности.

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