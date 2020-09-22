Рэпера Эллея задержали после ДТП в Москве

Возбуждено уголовное дело

Столичные полицейские задержали водителя автомобиля, устроившего в центре Москвы ДТП, в котором пострадали 4 человека. Возбуждено уголовное дело, передает "ТВ Центр".

По предварительным данным, виновником аварии, которая произошла вчера вечером, является 26-летний музыкант Эльмин Гулиев. На его счету уже три ДТП за последние два года.

Гулиев был за рулем иномарки, которая на большой скорости проезжала перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате автомобиль столкнулся с другой машиной и вылетел на тротуар. Трое пострадавших находятся в больнице. Ещё одному помощь была оказана на месте.

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