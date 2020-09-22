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Частная компания может поучаствовать в создании ракеты для "Роскосмоса"

10:08
  • вторник
  • 22 сентября 2020

Проект нужно подготовить в короткие сроки

В России частная компания впервые получит шанс поучаствовать в создании метановой ракеты-носителя "Амур-СПГ" по заказу "Роскосмоса", сказано на сайте госзакупок.
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Также в конкурсе примут участие изготовитель ракет "Союз" Ракетно-космический центр "Прогресс" и производитель "Протонов" и "Ангары" Центр Хруничева. В Роскосмосе предполагают, что на создание эскиза ракеты "Амур" с многоразовой первой ступенью будет выделено 407 миллионов рублей. Проект будет подготовлен к концу текущего года.

Согласно задумке, первую ступень ракеты среднего класса "Амур" можно будет использовать до десяти раз, возвращаться на Землю она будет при помощи двигателя РД-0169, работающего на кислороде и сжиженном метане.

Компания "КосмоКурс" ранее уже заявила о своих планах построить космодром недалеко от Нижнего Новгорода. В настоящее время сотрудники организации работают над созданием одноступенчатой возвращаемой ракеты и семиместного космического корабля.

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