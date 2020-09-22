Россияне смогут получать зарплату по номеру телефона

Эта опция даст больше возможностей

Несколько российских банков запустили услугу по переводу заработной платы через Систему быстрых платежей (СБП).

Этот механизм позволит полностью избавиться от "зарплатного рабства", когда клиенту навязывают карты определенных банков для получения зарплаты, рассказала газете "Известия" директор по развитию Делобанка Ирина Кузьмина.

Кроме того, через СБП микрофинансовые организации смогут перечислять клиентам кредитные деньги, а магазины - при необходимости делать возвраты.

Аналогичный сервис для всех кредитных организаций разрабатывает Банк России.

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