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В России за сутки выявили 6215 заболевших коронавирусом

10:32
  • вторник
  • 22 сентября 2020

Скончались 160 человек

За последние сутки в России зафиксировано 6 215 новых случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах.
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Общее число случаев заражения в стране достигло 1 115 810, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

За весь период пандемии скончались 19 649 россиян (+160 за сутки), вылечились 917 949 (+ 5 976 за сутки).

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, несмотря на увеличение числа заболевших коронавирусом, новые ограничительные меры вводить не будут. Рост связан с началом респираторного сезона в стране.

Тем временем в мире число заболевших коронавирусом достигло 31 328 238 человек. Скончались 964 839 пациентов. Сложная эпидемиологическая ситуация сохраняется в США, Индии и Бразилии, сообщили в университете имени Джона Хопкинса.

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