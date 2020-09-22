Ученый нашел болезнь, дающую иммунитет к COVID-19

Открытие может помочь в выработке иммунитета к коронавирусу

Люди, переболевшие лихорадкой Денге, могут получить иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19, считает профессор Университета Дьюка Мигель Николелиса.

Ученый заметил, что в регионах, где в течение последних лет наблюдалась вспышка лихорадки, распространение коронавируса идет значительно медленнее.

"Это поразительное открытие поднимает интригующую возможность иммунологической перекрестной реактивности между серотипами флавивируса Денге и SARS-CoV-2", - считает Николесис.

Он добавил, что в случае достоверности этой теории люди смогут уберечь себя от коронавируса и получить определенный уровень иммунитета к COVID-19 с помощью прививки от лихорадки, передает РИА Новости.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 31,3 миллионов человек, 965 тысяч из них скончались. В России выявлено 1,11 миллиона заболевших, 19 489 пациентов скончались.

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