Зрители ТВЦ собирают средства на лечение 8-летней Даши Коржовой

У девочки - нейробластома с поражением правой почки

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение восьмилетней Даши Коржовой. Последние несколько лет она отчаянно борется за жизнь. У девочки - нейробластома с поражением правой почки.

Даша уже пережила несколько операций и множество курсов химиотерапии. Болезнь постепенно начала отступать, но в результате изнурительного лечения иммунитет организма совершенно ослаб.

Чтобы не допустить рецидива, девочке срочно нужна иммунная терапия. Стоимость препарата - почти 7 миллионов рублей. Немыслимая сумма для семьи Даши, однако все вместе мы можем ее спасти. Чтобы помочь, отправьте любую сумму цифрами в тексте SMS на номер 8385. Доступно абонентам МТС, Мегафон, Билайн и Теле2.

- Я иногда боялась спать, поэтому мама сходила в "Детский мир" и купила мне мишку. - Он всегда с тобой? - Ну, да. Из Москвы - в Москву, из Москвы - в Москву.

За последние три года в Москве 8-летняя Даша Коржова бывает чуть ли ни чаще, чем в родном Волгограде. Позади многочисленные курсы химио- и лучевой терапии, пересадка костного мозга и бесконечные анализы. Но даже месяцы, проведенные в четырех стенах больничной палаты, не смогли погасить блеск в этих голубых глазах и желание жить.

"Может, я стану доктором, потому что я уже всё знаю. Я уже сама объясняю в Волгограде, как и что надо делать, как надо иголку ставить", - говорит Даша Коржова.

О диагнозе - нейробластома - родители узнали почти случайно. В результате планового УЗИ на снимке обнаружили опухоль до 15 сантиметров - третья стадия рака. Злокачественное образование уже затронуло жизненно важные органы. Оперировать было слишком опасно. Единственным выходом тогда стал курс химиотерапии.

"Осознание реальности очень долго не приходило, всё находилось в таком кошмарном сне. Хотелось проснуться, чтобы это было не так. Тяжело было", - сказала мама Даши Оксана Коржова.

Ударные дозы химии поначалу заставили рак отступить: опухоль начала уменьшаться. И в сентябре прошлого года Даша пошла в 1-й класс. На едва отросшие волосы удалось даже банты завязать. Но спустя несколько месяцев болезнь вновь нанесла удар, с еще большей силой.

"На тот момент это было, конечно, страшно осознавать, что всё пройденное было зря. Но делать нечего, ребенок хочет жить. И мы не имеем права опускать руки и сдаваться", - говорит Оксана.

И снова - мучительная терапия, операции, капельницы. Девочке удалили пораженные лимфоузлы и одну уже не работающую почку. В результате лечения Даша сильно похудела, отказывалась от любой еды, но продолжала хвататься за жизнь.

"Пройти такой сложный путь не под силу ни одному взрослому человеку. Очень интенсивное лечение, химиотерапия, хирургический этап, высокодозная химиотерапия, трансплантация костного мозга. Она настоящий боец", - уверен детский онколог, лечащий врач Даши Анатолий Казанцев.

Чтобы предотвратить повторный рецидив, Даше срочно нужна иммунная терапия. Незарегистрированный в России препарат "Динутуксимаб" буквально "учит" организм бороться с заболеванием. Один курс - а всего необходимо пять - стоит почти 7 миллионов рублей. Для семьи, где двое детей и работает один папа - это неподъёмная сумма.

"В минуты отчаяния, когда совсем все тяжело и плохо, она всегда садится со мной рядом и говорит: "Мама, что ты плачешь, я же ведь живая, я же рядом с тобой". Поэтому приходится быть сильными", - сказала мама Даши.

Несмотря на свой сильный характер, Даша всё-таки ещё и маленькая принцесса. Перед каждым выходом на улицу долго красуется перед зеркалом и замеряет, насколько отросли волосы. Уж очень хочется скорее длинный хвост. Но это не самое заветное желание.

"У меня два желания. Одно желание, чтобы никогда не болеть еще раз. Второе - чтобы все долго жили - и моя семья, и вообще все, кто есть на планете", - рассказала Даша Коржова.

А ещё девочка мечтает скорее вернуться в школу к друзьям. Но пока обучение лишь на дому. Хотя глядя на эту улыбку и неутолимую жажду жизни, кажется, что она сама может многому научить взрослых. Например, как не остаться равнодушным к чужой беде и протянуть руку помощи. Даше сейчас это очень нужно.

Чтобы собрать нужную сумму на иммунотерапию дорогостоящим препаратом Даше очень нужна ваша помощь. Сделать это очень просто - отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Мы благодарим телезрителей за то, что вы не остаётесь равнодушными к чужой беде и помогаете дарить надежду тем, кто так сильно хочет просто жить.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Дарьи Коржовой, программа 1081

Анна Пешехонова, Александр Карюк, Александр Козликин. ТВ Центр.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"