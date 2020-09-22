В Белоруссии активизировались противники оппозиции

Дружинники снимают бело-красные флаги, которые используют противники Александра Лукашенко

Странам Евросоюза в очередной раз не удалось согласовать список антибелорусских санкций. Как заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, к этому вопросу планируют вернуться в четверг на саммите глав государств Евросоюза. В самой Белоруссии обстановка нормализуется, несмотря на все старания оппозиции.

Они называют себя "Антивандальный отряд Белоруссии". Когда город засыпает, девушки, вооружившись баллончиками с краской, приступают к уборке последствий так называемых мирных действий, которые проходили днем. Стирают со стен и асфальта бело-красные граффити.

"Мы прорисовываем наши зеленые линии, наш флаг, чтобы они понимали – мы есть. Мы есть, и мы тоже с ними боремся. Полицаи носили нарукавники бело-красные да, во время войны. И убивали наших женщин, убивали детей. Принять этот флаг мы никогда не сможем", - заявила Юлия.

Впрочем, не все, видимо, считают так. Ленточки с рассветом появляются в некоторых минских дворах. Местные жители их тут же срезают. Происходят стычки, где-то даже драки.

- Снимаем фашистские флаги. Нам тут уже угрожали. Вот, спасибо, что снимаете говорят. Пожалуйста! Так что народ против! - Я счастлива здесь! Понял? И мои дети счастливы! У них есть работа… А ему деньги заплатили!

Но деньги имеют свойство заканчиваться. Вот и у оппозиционеров они на исходе. Надежда только на их лидера – проигравшего выборы на пост президента Светлану Тихановскую. Накануне она встречалась с представителями Евросоюза. Учитывая, что мирные акции никак не подействовали, и задуманное не осуществилось, денег на них уже много не дадут, считают политологи. Поэтому оппозиции придется брать уже не масштабом, а формой.

"Протесты, я бы сказал, пытаются удешевить. То есть максимально перевести его на такие точки самоорганизации. Спальные районы, эмоции женские, то, что не требует постоянных денежных вложений. Может, у них нет дальнейшей стратегии, они не рассчитывали это затягивать на три месяца. Получилась такая затяжная война. То есть на ходу они меняют тактику действия", - считает политолог Андрей Лазуткин.

Накануне экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к силовикам и попросила не поддаваться на угрозы начальства и, как она выразила, перестать быть офицерами. Что для Тихановской значит слово "офицер", непонятно. На митингах силовики оказывают первую помощь пострадавшей женщине (см. видео).

Правда, тут же на камеру этот добрый офицерский поступок представляют уже в другом свете. Собственно, теперь в Белоруссии некоторые видят добро по-своему.

Елена Макарова. "ТВ Центр".

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