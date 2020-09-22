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Пострадали все: подробности ДТП с автобусом в Хабаровском крае

10:47
  • вторник
  • 22 сентября 2020

Рыбаки ехали с путины

Все 44 пассажира и водитель автобуса, который перевернулся в Хабаровской крае, получили травмы различной степени тяжести.

Об этом РИА Новости сообщили в краевом центре медицины катастроф. Отмечается, что 13 человек с ушибами, переломами, повреждениями мягких тканей госпитализированы в стационар Циммермановки. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии - у них черепно-мозговые травмы и травмы спины.

ДТП произошло 22 сентября в Ульчском районе на участке автодороги Селихино - Николаевск-на-Амуре. Автобус вез рыбаков с путины. Водитель автобуса опытный, работает в компании "Пять звезд", которой принадлежит транспортное средство, уже более трех лет.

"Предположительно, автобус поймал бровку, близко к обочине находился и перевернулся", - сообщили ТАСС о возможных причинах аварии.

Прокуратура начала проверку. На место происшествия выехал прокурор Ульчского района Константин Савин.

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