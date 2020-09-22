Трамп пообещал послать "сильный сигнал" КНР на ГА ООН

Мировое сообщество сильно разобщено

22 сентября в Нью-Йорке на Генассамблее ООН - первый день дебатов. С виртуальной трибуны выступят рекордное число лидеров государств. Видеообращение записал и президент России Владимир Путин. Как ожидается, главными темами, о которых будут говорить президенты и главы правительств, станут вопросы реформирования ООН, пандемия и другие глобальные вызовы.

Скучать в зале заседаний генеральной ассамблеи ООН постпредам точно не приходится. Трансляция выступлений длится уже больше 17-ти часов. К записи своих обращений лидеры подошли творчески, с национальным колоритом. Премьер-министр Самоа надел красные бусы. Глава Южного Судана - широкополую черную шляпу. Австралийский премьер для фона выбрал знаменитый оперный театр, а его коллега из Фиджи окружил себя группой поддержки.

Ключевая тема юбилейного заседания, конечно, пандемия. Собственно, из-за нее лидеры не приехали в ООН. Выступление Владимира Путина покажут примерно в 18:00 по Москве. Известно, что именно совместной борьбе с коронавирусом российский лидер посветил значительную часть свой речи. Вероятно, Путин затронет и другие важные темы. Странам, увы, все сложнее договориться друг с другом.

"Реагировать на эти и многие другие глобальные проблемы из года в год становится все сложнее, особенно в условиях нарастающей разобщенности мирового сообщества. Как представляется, такая ситуация во многом связана с нежеланием некоторых стран считаться с законными интересами других государств. В ход идет насаждение концепций и стандартов наподобие "миропорядка, основанного на правилах" параллельно с попытками вмешательства во внутренние дела государств", - отметил глава МИД России Сергей Лавров.

Выступление Дональда Трампа еще не транслировалось, однако американский президент уже рассказал, о чем оно будет.

"Я только что записал выступление для Генассамблеи ООН и оно будет сильным сигналом Китаю. Вы скоро сами все увидите", - сообщил Трамп.

Китай и США, наряду с Россией, Францией и Великобританией - постоянные члены Совбеза ООН как страны-победительницы Второй мировой войны. То есть гаранты всего послевоенного миропорядка. Важнейшие для человечества решения должны приниматься ими единогласно. Но противоречий все больше. Вашингтон требует принять санкции против Тегерана, предусмотренные СВПД, из которого сами американцы вышли.

"Может даже показаться, что США воюют с планетой, ее жизненно важными ресурсами и жителями. США разжигают конфликты и торговые войны, используя односторонние меры принуждения", - заметил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес.

А не реформировать ли саму ООН? Все чаще задаются вопросом наши западные партнеры, да и не только они. ЮАР, например, уверена, что среди постоянных членов Совбеза должен быть представитель Африканского континента. Все-таки это миллиард человек. Более весомых позиций теперь требует и Германия.

"Нам нужны реформы. ООН должна развиваться дальше, чтобы иметь возможность ответить на глобальные вызовы XXI века. Германия готова, как и прежде, брать на себя ответственность, с радостью, в расширенном Совбезе", - заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Не исключено, что эти предложения обсудят на встрече лидеров стран - основательниц ООН, которую инициировал Владимир Путин. Она, как ожидается, пройдет в онлайн-формате. Проблемы, действительно, накопились. Например, на Европейском региональном форуме представителя Крыма оборвали на полуслове.

"Модератор форума на словах "российский Крым" меня оборвала, не дав до конца озвучить свое выступление. Скорее всего, решение принято на основании жалобы от украинской стороны", - объяснил сопредседатель ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец.

Технические сбои возникли и при выступлении других делегатов из Крыма. Некоторое программное обеспечение на полуострове из-за санкций не работает. Однако, вместо диалога и решения уже существующих проблем, некоторые члены ООН, увы, лишь создают новые.

Матвей Шестаков, Кристина Мамиконян. "ТВ Центр".

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