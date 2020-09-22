В Москве открылся международный форум "Мосты дружбы"

Среди стран-участниц - Россия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан

Международный форум "Мосты дружбы" открылся сегодня в столице. Среди стран-участниц - Россия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан.

На мероприятии собрались представители органов власти, активисты неправительственных организаций, руководители домов дружбы народов, отмечает "ТВ Центр". Форум проходит при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы. Главная цель - обмен опытом и развитие культурно-гуманитарного сотрудничества между государствами.

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