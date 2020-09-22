ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве открылся международный форум "Мосты дружбы"

14:48
  • вторник
  • 22 сентября 2020

Среди стран-участниц - Россия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан

Международный форум "Мосты дружбы" открылся сегодня в столице. Среди стран-участниц - Россия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан.

На мероприятии собрались представители органов власти, активисты неправительственных организаций, руководители домов дружбы народов, отмечает "ТВ Центр". Форум проходит при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы. Главная цель - обмен опытом и развитие культурно-гуманитарного сотрудничества  между государствами.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Форум "Мосты дружбы"
Форум "Мосты дружбы"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.