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Атомный ледокол "Арктика" пройдет ледовые испытания

14:45
  • вторник
  • 22 сентября 2020

Ему предстоит подтвердить звание флагмана ледокольного флота России

Универсальный атомный ледокол "Арктика" отправится из Санкт-Петербурга в Мурманск. По дороге он пройдёт испытания в экстремальных климатических условиях. Ему предстоит подтвердить звание флагмана ледокольного флота России.

Ранее ледокол прошел проверку устойчивости и других эксплуатационных качеств. Перегон в порт приписки займёт около двух недель. "Арктику" спустили на воду в 2016 году. Это первый из серии самых мощных в мире атомоходов. В рамках проекта планируется построить ещё четыре судна. Следующее, под названием "Сибирь", сдадут уже в 2021 году.

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