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Как правильно просить повышения зарплаты

11:00
  • вторник
  • 22 сентября 2020

Совет от рекрутера

Просьба о повышении зарплаты всегда требует определенной тактичности со стороны работника. Однако в году есть период, в который просить руководство об увеличении оклада наиболее выгодно. Об этом рассказала гендиректор рекрутинговой компании Татьяна Долякова.

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Эксперт посоветовала просить прибавку осенью, передает Радио Sputnik. Она объяснила, что в декабре компании принимают бюджет на следующий год, а потому уже с сентября руководители начинают задумываться о возможном распределении средств.

Долякова подчеркнула, что нельзя просить прибавки просто так или аргументировать это возросшей квартплатой. По ее словам, работодатель должен понимать, что сотрудник готов взять на себя больше обязанностей в случае увеличения зарплаты.

Также эксперт добавила, что шантажировать начальство нельзя ни в коем случае. "Очень часто кандидаты начинают шантажировать работодателя. Они начинают ходить в другие компании, смотреть рынок или даже принимать предложения о работе, а потом уже работодателю говорить, что другая компания предложила больше денег. Иногда работодатель идет на повышение зарплаты, чтобы удержать сотрудника. Как правило, это все равно шаг к выходу. Работодатель уже будет в голове понимать, что это нелояльный сотрудник, будет искать ему замену", - объяснила рекрутер.

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