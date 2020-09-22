В Красноярске задержали лидера "Церкви последнего завета"

Члены организации причинили тяжкий вред здоровью последователей
В Красноярском крае задержаны руководители религиозной организации "Церковь последнего завета" - Сергей Тороп (Виссарион), Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Об сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Как выяснили правоохранительные органы, лидеры движения в целях извлечения дохода привлекали денежные средства граждан и "применяли к ним психологическое давление". Части последователей религиозной организации был причинен тяжкий вред здоровью.
Следственный комитет планирует арестовать задержанных и предъявить им обвинение в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием.
"Церковь последнего завета" была создана в 1991 году, в 1995 году ее последователи основали в Курагинском районе Красноярского края поселение – город Солнца. Религиозная община живет в постоянном ожидании конца света, дата которого постоянно откладывается. Глава культа Виссарион называл себя реинкарнацией Иисуса Христа.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"