Мошенники начали представляться сотрудниками телевизионной компании

Злоумышленники обманом отбирают у россиян деньги

Мошенники нашли новый способ обманывать россиян и выманивать у людей деньги. Теперь злоумышленники ходят по квартирам, представляются работниками Российской телевизионной и радиовещательной сети и предлагают подключить платные услуги.

"На горячую линию РТРС стали поступать тревожные сигналы о случаях мошенничества с установкой оборудования для приема ЦЭТВ в квартирах телезрителей. Мутные субъекты, представляясь сотрудниками РТРС, предлагают за 2,5-4 тысячи рублей настроить приставки и антенны", - предупредили в РТРС

В некоторых случаях мошенники проникают в квартиру под предлогом проведения опроса, а затем вынуждают людей купить дорогое оборудование. В РТРС отметили, что компания не занимается продажей и установкой устройств, а также подомовыми опросами. А для того, чтобы настроить телеприставку, не требуется вызывать домой мастера – достаточно подключить ее к телевизору при помощи соответствующих кабелей и включить функцию "автопоиск", подчеркнули в пресс-службе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"