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Лукашенко захотел поучаствовать в строительстве космодрома "Восточный"

12:17
  • вторник
  • 22 сентября 2020

Президент готов отправить бригаду рабочих

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желании принять участие в строительстве  российского космодрома "Восточный".
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"Хотелось бы поучаствовать в строительстве этого космодрома и показать наши возможности, на что способны белорусские строители. Я готов перебросить туда трест, а, может быть, и два", - заявил президент на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко в Минске.

Лукашенко отметил, что белорусов "по ценам и качеству" не превзойдут даже японцы или корейцы, передает РИА Новости. "Главное, чтобы мы договорились о сотрудничестве", – добавил он.

Ранее Лукашенко сообщил, что намерен посетить Дальний Восток в 2021 году.  

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