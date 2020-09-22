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В ЕС пообещали Тихановской помочь Белоруссии

11:53
  • вторник
  • 22 сентября 2020

Европа окажет содействие, если в республике наступят "демократические перемены"

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская встретилась с министрами иностранных дел стран Евросоюза и членами Европарламента в Брюсселе. Она договорилась, что Европа окажет помощь республике в случае "демократических перемен".

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"Светлана Тихановская завершила визит в Брюссель, где выступила перед главами МИД Евросоюза, встретилась с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, президентом Европарламента Давидом Сассоли и выступила перед евродепутатами… Также Светлана Тихановская договорилась о том, что Беларуси будет предоставлен пакет помощи после демократических перемен", - сообщили в пресс-службе Тихановской.

Протесты в Белоруссии начались после окончания президентских выборов. По данным ЦИК, пост главы государства в шестой раз достался Александру Лукашенко, он победил других кандидатов с большим отрывом. Несогласные с озвученными результатами потребовали повторные выборы, в стране начались массовые протестные акции. В первые дни народные протесты подавлялись силовиками. В ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели нескольких протестующих. При этом официальные данные отличаются от информации, озвученной оппозицией. Ситуация в Белоруссии вызвала беспокойство других стран, свою позицию по этому вопросу высказали в том числе в США и Евросоюзе. Некоторые страны обвиняют Россию во вмешательстве в дела соседней республики.

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