Садальский не поверил в измену Тарзана

Актер уверен, что танцор не способен изменить жене

Актер Станислав Садальский заявил, что история об измене Сергея Глушко своей супруге Наташе Королёвой – не более чем выдумка артистов, чтобы подогреть к себе интерес.

Садальский отметил, что известные люди в последнее время часто рассказывают обществу "всякие истории, что она от него гуляет, он от нее гуляет". В результате телеканалы начинают чаще звать их на свои программы, что приводит к росту дохода.

"Хочу сказать: не смотрите, они все врут и придумывают. Эта пара, которая пела "Маленькая страна", и он — потрясающий парень, бывший офицер, они все придумали. У них такая семья, у них такая любовь. Все они брешут", - считает актер.

Ранее Сергей Глушко публично признался, что изменил своей жене певице Наташе Королёвой после семнадцати лет брака. По словам танцора, любовница чем-то его опоила, а после проведенной вместе ночи покинула квартиру, забрав деньги и дорогие драгоценности. Подруга Тарзана кражу украшений отрицает. Девушка заявила, что испытывает к Глушко чувства и ждет от него ребенка.

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