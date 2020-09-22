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В России начали регистрацию второй вакцины от COVID-19

12:27
  • вторник
  • 22 сентября 2020

Процесс завершится в середине октября

В российском Министерстве здравоохранения начали регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции, созданную в центре "Вектор". Предполагается, что процесс будет завершен к середине октября, сообщили в Роспотребнадзоре.
Минздрав разрешил испытания третьей российской вакцины от коронавируса

"Министерство здравоохранения Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 441… приступило к процедуре регистрации вакцины "ЭпиВакКорона"… Завершение процедуры регистрации вакцины "ЭпиВакКорона" планируется к 15 октября 2020 года", - сказано в сообщении ведомства.

Ранее в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции, созданную учеными из НИЦ имени Гамалеи. Об этом объявил президент страны Владимир Путин. По предварительным оценкам, препарат дает иммунитет от коронавируса на два года. Более 20 стран выразили желание приобрести российскую вакцину от COVID-19.

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