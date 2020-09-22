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Последний из губернаторов, назначенных при Ельцине, ушел в отставку

13:12
  • вторник
  • 22 сентября 2020

Врио главы региона станет Денис Буцаев

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Белгородской области Евгения Савченко. В пресс-службе Кремля отметили, что 70-летний глава региона покинул пост по собственному желанию.
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По окончании единого дня голосования в сентябре этого года Савченко заявил, что решил досрочно покинуть занимаемую должность, поскольку был избран в Белгородскую областную думу. Он отправил в Кремль прошение об отставке, а также представил чиновникам регионального правительства нового вице-губернатора Дениса Буцаева.

Во вторник, 22 сентября, члены Белгородской областной думы проголосовали за отставку Савченко и утвердили на должность временно исполняющего обязанности губернатора региона 43-летнего Дениса Буцаева.

Депутаты регионального заксобрания также единогласно проголосовали за наделение Савченко полномочиями члена Совета Федерации, передает "Интерфакс".

Савченко руководил Белгородской областью с 1993 года. Он дольше других глав региона занимал свой пост, а в 2018 году стал единственным губернатором времен Ельцина.

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