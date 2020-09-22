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Депутат Мосгордумы Киселёва: Велопоездка из Москвы в Петербург может создать новый вид туризма

13:04
  • вторник
  • 22 сентября 2020

В Европе велосипедные трассы уже давно существуют в качестве полноценных транспортных систем

Велопробег из Москвы в Санкт-Петербург, стартовавший 12 сентября, в перспективе может стать первым этапом на пути к созданию разветвлённой развитой сети велосипедного туризма в России.

Такое мнение выразила депутат Мосгордумы, олимпийская чемпионка Мария Киселева в беседе с журналистами "АиФ".

10 дней назад путешественники выехали из Москвы в Северную столицу. Они пробудут в пути 16 дней, за это время им предстоит преодолеть 1150 километров. В экспедиции участвует более 10 человек, среди которых есть как опытные велосипедисты, так и новички. На различных точках маршрута к ним смогут присоединиться местные жители.

Важно соблюдать правила дорожного движения, ехать только по правому краю дороги. В идеале – по выделенной дорожке. Необходимо также предусмотреть возможность отдыха через каждые 25-30 километров, отметила депутат. Путешественникам будут нужны кафе, магазины, гостевые дома или просто "островки безопасности" с туалетом, столиками и скамейками.

Для России велосипедный маршрут такой протяженности является новшеством, однако в других странах такие трассы уже существуют в качестве полноценных транспортных систем. Если путешествия на велосипедах станут для России нормой, они могут стимулировать развитие инфраструктуры и стать дополнительным локомотивом для малого бизнеса.

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