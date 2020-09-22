В Кремле обратили внимание на санкционную зависимость США

Песков оценил последние заявления Помпео

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на заявления госсекретаря США Майка Помпео, который пригрозил ввести новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным.

Представитель Кремля заявил, что не станет комментировать угрозы Помпео и оставит это удовольствие своей коллеге - официальному представителю МИД России Марии Захаровой. Песков также отметил, что в последние годы у США проявилась "санкционная зависимость", передает РИА Новости.

"Что касается в целом санкционной зависимости США - по-другому трудно назвать, она всем хорошо известна, всем странам мира - вряд ли кто-то такую деятельность одобряет", - подчеркнул пресс-секретарь Путина.

В понедельник, 21 сентября американский госсекретарь Майк Помпео сообщил о намерении Вашингтона создать коалицию, чтобы помешать России достроить газопровод "Северный поток - 2". Также политик пригрозил, что США готовят ответ на ситуацию с Алексеем Навальным.

Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа – оппозиционеру стало плохо на борту самолета. Омские врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови, яды обнаружены не были. Затем Навального перевезли в Германию на обследование, где медики якобы обнаружили в организме оппозиционера следы субстанции из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Сейчас Навального вывели из комы, он продолжает восстанавливать здоровье в ФРГ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"