ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле обратили внимание на санкционную зависимость США

13:49
  • вторник
  • 22 сентября 2020

Песков оценил последние заявления Помпео

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на заявления госсекретаря США Майка Помпео, который пригрозил ввести новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным.

Почему США пытаются подорвать репутацию ООН
Помпео собрал коалицию противников "Северного потока-2"

Представитель Кремля заявил, что не станет комментировать угрозы Помпео и оставит это удовольствие своей коллеге - официальному представителю МИД России Марии Захаровой. Песков также отметил, что в последние годы у США проявилась "санкционная зависимость", передает РИА Новости.

"Что касается в целом санкционной зависимости США - по-другому трудно назвать, она всем хорошо известна, всем странам мира - вряд ли кто-то такую деятельность одобряет", - подчеркнул пресс-секретарь Путина.

В понедельник, 21 сентября американский госсекретарь Майк Помпео сообщил о намерении Вашингтона создать коалицию, чтобы помешать России достроить газопровод "Северный поток - 2". Также политик пригрозил, что США готовят ответ на ситуацию с Алексеем Навальным.

Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа – оппозиционеру стало плохо на борту самолета. Омские врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови, яды обнаружены не были. Затем Навального перевезли в Германию на обследование, где медики якобы обнаружили в организме оппозиционера следы субстанции из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Сейчас Навального вывели из комы, он продолжает восстанавливать здоровье в ФРГ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Кремль
Кремль
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.