Депутат МГД Елена Николаева рассказала о реорганизации бывших московских промзон

"Ржавый пояс" столицы постепенно уходит в прошлое

Председатель комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева заявила, что на сегодняшний день главным принципом редевелопмента промзон остается приоритет частных инвестиций.

"Москва полностью обследовала 100% бывших промышленных зон, готовятся комплексные проекты развития этих территорий. Привлеченные инвестиции частного бизнеса на их редевелопмент могут достичь 7 трлн руб. и могут стать основным источником развития проектов. Этот принцип должен быть сохранен для всех территорий", - отметила Николаева.

Депутат рассказала, что постепенно "ржавый пояс" Москвы уступает место современным жилым кварталам, спорткомплексам, бизнес-центрам и прочим объектам социальной инфраструктуры.

По словам парламентария, без малого за 10 лет введено 23,7 млн кв. м недвижимости, 61 социальный объект, 134 здания административно-делового, культурно-просветительского и торгово-бытового назначения. При этом больше всего изменения затронули восток и юг столицы.

Всего московские промзоны занимают 18,8 тыс. га, что составляет более 17% территории "старой" Москвы. В планы властей города входит реорганизация 13 тыс. га, причем 4,7 тыс. из них подлежат полной реорганизации, а 7,8 тыс. - частичной.

"В параметры редевелопмента заложена плотность застройки не выше 25 тыс. кв. м на га, при этом половина должна приходиться на жилую застройку, а половина - на рабочие места. Так будет обеспечен баланс развития территории, который был утрачен ранее, когда эти территории имели только промышленное назначение и в итоге оказались заброшенными", - объяснила Николаева.

Она отметила, что инвесторов привлекают подобные проекты из-за своей востребованности в обществе. Что касается городского бюджета, то застройка 1,9 тыс. га принесет столице 3 триллиона рублей, а также около 500 новых рабочих мест.

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