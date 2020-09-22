Зеленский пожаловался ООН на Россию

Москва якобы плохо усвоила урок истории

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на 75-й сессии Генассамблеи ООН.

Свое видеообращение он посвятил "российской угрозе". Зеленский считает, что Москва не просто "посягает на суверенитет" соседнего государства, но и стремится поделить мир на сферы влияния.

"75 лет назад основание ООН стало символом того, что человечество должно усвоить трагический урок Второй мировой войны. Однако оккупация Крыма и российская военная агрессия на Донбассе доказывают, что это урок не усвоен", - заявил украинский лидер (цитата по РИА Новости).

Президент призвал страны к принципам устава ООН и начать их постоянное и полное внедрение.

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