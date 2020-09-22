Путин и глава Росмолодежи обсудили развитие волонтерского движения в России

В период пандемии акция "Мы вместе" объединила более 120 тысяч человек

В Кремле обсудили развитие волонтёрского движения и расширение аудитории образовательных проектов. Владимир Путин во вторник встретился с главой Федерального агентства по делам молодёжи Александром Бугаевым, передает "ТВ Центр".

Владимир Путин: Александр Вячеславович, давайте начнём с движения, которое на виду у всей страны – волонтёрское движение. Молодые люди принимают в этой работе самое активное участие, весьма эффективно работают. Пожалуйста, с этого [начнём], а потом поговорим и по другим направлениям вашего ведомства.

Александр Бугаев: Конечно, волонтёрское движение – это такой феномен современной жизни, молодёжной жизни. Это на самом деле то самое выражение традиционных духовно-нравственных ценностей, которые всегда были свойственны всем народам и конфессиям, населяющим нашу большую страну. Волонтёрское движение – это то самое выражение уже в современности, на наш взгляд, и мы, конечно, его поддерживаем.

В период пандемии акция "Мы вместе" объединила более 120 тысяч человек. Они помогали тем, кто оказался в сложной ситуации. Волонтёрские и другие молодёжные организации получают государственную поддержку - финансовую и информационную. С детьми начинают работать ещё со школьного возраста, вовлекая их в различные проекты.

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