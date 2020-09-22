Рэпера Гулиева допросили по делу о крупном ДТП в центре Москвы

В результате аварии пострадали пешеходы

В Москве задержан 26-летний рэпер Эльмин Гулиев. Он находился за рулём иномарки, которая накануне устроила серьёзное ДТП на Остоженке. Пострадали четыре человека. Они в больнице. Полиция возбудила уголовное дело. Рэпера уже допросили. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Сразу после резонансного ДТП репер Эллeй (Эльмuн Гyлueʙ) закрыл свои профили в социальных сетях. И если неудобных вопросов подписчиков ему таким образом удалось избежать, то вот разговаривать со следователями все равно пришлось. Утром стало известно, что Эльмuн Гyлueʙ задержан. Против него возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

- А какой свет был? Красный? - Был красный, переходящий в зеленый.

Авария произошла в понедельник на пересечении Остоженки и Померанцева переулка. Автомобиль под управлением Гулиева столкнулся с другой машиной, вылетел на тротуар и сбил троих пешеходов. Один из них от госпитализации отказался, а вот двое других в тяжелом состоянии. У 35-летнего мужчины травмы позвоночника, перелом ребер и закрытая черепно-мозговая травма. У преподавателя немецкого языка Надежды Тухтаровой оторвана часть ноги. Пострадала и подруга Гулиева. У девушки перелом таза. Сам начинающий репер себя виновным не считает, но готов финансово помочь пострадавшим. Правоохранители полагают, что он превысил разрешенную скорость. Специалисты уверяют, что минимум на 50 километров в час. Однако точно установит лишь экспертиза.

26-летний Эльмин Гулеев в Москву переехал из Азербайджана 5 лет назад. Сначала работал диджеем, а потом переквалифицировался в рэп-исполнителя. У него 17 композиций.

За последние три года Гулиев становился участником трех ДТП, правда, без участия пешеходов. Штрафов за превышение скорости за водителем тоже не числится. 20 тысяч рублей Гулиев должен за нарушение правил парковки. У второго участника ДТП также множество неоплаченных протоколов. В любом случае, без внимания все эти факты не останутся.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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