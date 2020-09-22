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На Большом Каменном мосту начали менять дорожное полотно

15:05
  • вторник
  • 22 сентября 2020

Замена проводится поэтапно

На Большом Каменном мосту в центре столицы начали обустраивать проезжую часть. Работы проходят поэтапно, небольшими участками по 150 квадратных метров, передает "ТВ Центр".

Сначала рабочие заполняют бетоном арматурный каркас, а потом выравнивают слой. До конца октября будет отремонтировано почти  восемь тысяч квадратных метров проезжей части. Кстати, порядка 250 квадратных метров дорожного полотна уже готово. Ранее строители сняли старое покрытие, разобрали железобетонные конструкции, в том числе гранитные ступени и ограждение. Сейчас все демонтированные элементы моста собирают заново.

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