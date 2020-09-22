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Водитель в Москве задолжал по штрафам почти 400 тыс. рублей

15:36
  • вторник
  • 22 сентября 2020

На мужчину вышли в ходе рейда

Столичные приставы изъяли автомобиль у москвича, который задолжал по штрафам почти 400 тысяч рублей. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Как выяснилось в  ходе рейда, мужчина забыл вовремя продлить разрешение на парковку для многодетных семей. При этом пользоваться платными местами продолжал. Также водитель  не раз нарушал правила дорожного движения. В итоге штрафы копились, регулярно поступали на почту, но свой ящик нарушитель не проверял. И только через полгода, собираясь в поездку, он узнал о своей задолженности через портал "Госуслуг". В суд решил не обращаться.

"В отношении должника в нашем отделе было возбуждено 84 производства, общая сумма - более 370 тысяч рублей. Был наложено арест на транспортное средство. Далее служба судебных приставов передала транспортное средство под ответственное хранение КГУ МПП", - сообщил судебный пристав-исполнитель межрайонного отдела по взысканию административных штрафов ГУ ФССП России по Москве Иван Захаров.

Если водитель не погасит долг в ближайшие два месяца, то машину могут отправить на реализацию. Кроме того, в следующий раз ему могут отказать в выдаче нового разрешения на парковку.

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