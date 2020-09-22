Мама пропавшей 12-летней девочки записала видеообращение к дочери

Полицейские и волонтёры разыскивают ребенка уже почти сутки

Почти сутки полицейские и волонтёры разыскивают в Москве 12-летнюю девочку. Накануне после уроков она вышла из здания школы в 5-м Монетчиковском переулке, и больше её никто не видел.

Камеры наблюдения зафиксировали, как девочка машет кому-то рукой и выходит за ворота школы, передает "ТВ Центр". Первой о пропаже сообщила её мать, дизайнер Надежда Славина. В соцсетях она рассказала, что дочь оставила однокласснику свой телефон и прощальную записку. Из школы её должен был встретить дедушка, но в назначенное время девочка так и не появилась. По всей видимости, в семье произошёл конфликт.

"Я не буду тебя ругать, не слушай никого, подружек и еще какого-то. У тебя есть мама, это я, и второй мамы у тебя не будет. Я тебя очень прошу вернуться домой, я тебя очень люблю и очень жду", - обратилась к Диане мать Надежда Славина.

В Следственном комитете сообщили о создании оперативного штаба. "К работе привлечены опытные криминалисты главного управления, оперативные сотрудники, а также волонтеры. Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Дианы Жулиной, просьба сообщить в органы столичного Следственного комитета", - сообщила представитель Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.

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