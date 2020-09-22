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Где растет самое старое дерево в Москве

15:15
  • вторник
  • 22 сентября 2020

Дуб застал правление Фёдора Иоанновича

Дуб в Грачевском парке признан самым старым деревом в Москве. Он застал правление Фёдора Иоанновича (1584-1598), пережил пожары, катаклизмы и мировые войны.

Дерево растет в Ховрино, передает "ТВ Центр". По официальным документам, ему 432 года. Дуб ничем не болеет и крепко держится корнями в земле. Чтобы москвичи без проблем нашли старожила, рядом с ним установили памятную табличку.

"Мы плотно взаимодействовали с департаментом природопользования, собирали статистику... нам интересной показалась вот эта история. Поскольку в дендрологических ведомостях есть такая графа, как возраст дерева, нам стало интересно найти самое старое дерево", - рассказал председатель комиссии по экологической политике Московской городской думы Александр Соловьев.

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В Грачевском парке в Ховрино растет самый старый дуб в городе, которому 432 года
В Грачевском парке в Ховрино растет самый старый дуб в городе, которому 432 года
В Грачевском парке в Ховрино растет самый старый дуб в городе, которому 432 года
В Грачевском парке в Ховрино растет самый старый дуб в городе, которому 432 года
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