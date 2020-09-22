В Москву вернулась теплая погода

Она продержится до конца недели

В день осеннего равноденствия в Москву пришло бабье лето. Воздух в городе прогрелся до 21 градуса. Завтра столбики термометров поднимутся ещё выше.

У нынешней осени есть все шансы войти в пятёрку самых тёплых почти за полтора века метеонаблюдений, но до абсолютного рекорда шестилетней давности погода не дотянет. В эти дни в 2015 году воздух прогревался до 24 и даже до 28 градусов, отмечает "ТВ Центр".

"Устанавливается мощный антициклон, и он продержится до конца этой недели. Температурный фон ожидается выше климатической нормы, примерно на 5, в какие-то дни на 6 градусов, это очень теплая погода", - заявила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

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