ПФР опроверг сообщения о возможной приостановке выплаты пенсий

Никакой опасности нет

Пенсионный фонд России опроверг информацию о приостановлении выплаты пенсии тем, кто в течение полугода ни разу не снял со счета деньги.

Регулярность снятия начислений не влияет на остановку выплат, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПФР.

Ранее руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган заявил, что, если в течение полугода с карточки, на которую приходит пенсия, не снимались деньги, то выплаты приостанавливаются. Это якобы связано с тем, что государство защищает себя от "лишних выплат".

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