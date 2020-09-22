Сервис Russpass добавил туристические предложения еще трех регионов

Участникам предложат слепить пельмени, попариться в бане и отправиться в пещеру

Белгородская, Новгородская и Тульская области появились в цифровом туристическом сервисе Russpass.

В Белгородской области гости смогут стать участниками сплава на байдарках, посетить мельницу Купца Баркова, осмотреть меловые пещеры пещер Холковского монастыря, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте мэра Москвы.

"Для любителей активного отдыха приготовили квест с препятствиями. Участникам туров выдадут специальное снаряжение, сопровождать туристов будут профессиональные инструкторы", - говорится в заметке.

В Новгородской области гости региона смогут покататься на лошадях, попариться в русской бане. познакомиться с историей региона. Туристов также научат лепить новгородские пельмени. Еще один вариант провести выходные - отправиться на два дня в Старую Руссу и посетить места вдохновения Федора Достоевского.

В Тульской области туристов научат готовить знаменитый пряник, покажут Ясную Поляну - имение Льва Толстого, Куликово поле и бронепоезд "Тульский рабочий".

Платформа Russpass разработана по инициативе правительства Москвы. Реализацию проекта курирует столичный комитет по туризму совместно с департаментом информационных технологий.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"