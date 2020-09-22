Собянин утвердил проект планировки ТПУ "Выхино"

Узел станет новым юго-восточным вокзалом Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки транспортно-пересадочного узла "Выхино". Центральным элементом станет здание обслуживания пассажиров. Кроме этого, пересадка с железнодорожной станции на метро будет организована в теплом контуре.

Как сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города, "Выхино" - один из крупнейших ТПУ столицы. Он объединяет метро, наземный транспорт, пригородные электрички и экспрессы.

Проект планировки предусматривает комплексную реконструкцию ТПУ со строительством капитальных объектов (общая площадь - более 121 тысячи квадратных метров). "Фактически в городе будет построен новый юго-восточный вокзал", - уточняется в материалах мэрии.

В проекте говорится о навесах, которые перекроют фронты посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. На кровле здания будут размещены зоны для отдыха с детьми, а также спортивные площадки.

На ТПУ "Выхино" также планируется построить перехватывающий паркинг и торговый центр. Свободная от застройки территория будет благоустроена и озеленена.

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