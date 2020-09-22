Эксперт оценил возможность ошибки при переводе зарплаты по номеру телефона

Деньги работникам теперь можно начислять при помощи системы быстрых платежей

Российским работодателям разрешили перечислять зарплату сотрудникам по номеру телефона. Председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов оценил это нововведение.

Эксперт рассказал, что теперь работодателям из бюджетной сферы нужно будет дополнительно выяснять, привязана ли карта "Мир" сотрудника к его номеру телефона, чтобы перевести деньги через систему быстрых платежей.

В России система быстрых платежей работает с 2019 года. С ее помощью можно переводить деньги по номеру телефона, оплачивать покупки через QR-код и многое другое.

"В России для некоторых категорий работников способ получения зарплаты ограничен государством. Сотрудники государственных органов, бюджетных организаций, вузов могут получать выплаты только на карты "Мир" или, что значительно реже, на банковские счета. Поэтому банкам и предприятиям придется как-то по номеру телефону узнавать тип платежной карты, и, исходя из этого, принимать решение о зачислении или незачислении средств", - объяснил Достов.

Он добавил, что нововведение в первую очередь можно воспринимать как борьбу с "зарплатным рабством". Работнику достаточно предоставить свои данные в бухгалтерию лишь однажды, а затем привязать к телефонному номеру счет из любого банка, передает РИА Новости.

Эксперт отметил, что у сотрудников бухгалтерии вряд ли убавится количество работы, однако компании смогут сэкономить на комиссиях банкам. Также Достов подчеркнул, что вероятность ошибочно перечислить деньги не тому человеку крайне мала. "Понятно, что просто указать в платежной ведомости номер телефона предприятию недостаточно. Банк будет как минимум проводить дополнительную сверку имени получателя, поэтому вероятность, что деньги уйдут не туда из-за ошибки в номере телефона, невелики", - добавил он.

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