Собянин утвердил проект подземного перехода через пути МЦД-2 в Щербинке

Благодаря тоннелю интенсивность движения увеличится на 70%

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки подземного пешеходного перехода в Щербинке.

"Утвержден проект планировки подземного пешеходного перехода через железнодорожные пути МЦД-2 вблизи дома №8 по улице Новостроевская в Щербинке", - сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

Строительство нового подземного перехода повысит безопасность и комфорт пешеходов при пересечении железнодорожных путей. Длина перехода составит 75,5 метра, ширина - 4 метра, высота - 2,3 метра. Переход будет содержать в себе три лестничных схода и два лифта для маломобильных граждан.

Рядом с переходом будут проложены тротуары и регулируемый переход через улицу Новостроевская. Автобусную остановку на улице Железнодорожная перенесут на 20 метров южнее – ближе к переходу.

"Ожидается, что после строительства нового перехода и повышения прилегающей территории интенсивность движения местных жителей через железнодорожные пути вырастет примерно на 70% - с 900 до 1,5 тысячи человек в час пик", - отмечается в тексте.

Существующий регулируемый пешеходный переход (настил) через железнодорожные пути вблизи дома №8 8 по улице Новостроевская будет ликвидирован.

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