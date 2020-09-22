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Два проекта столицы вышли в финал международного конкурса умных городов

14:30
  • вторник
  • 22 сентября 2020

Победителей объявят в конце сентября

Два московских проекта вышли в финал международного конкурса Всемирной организации умных устойчивых городов - Smart Sustainable City Awards WeGO.

Ими стали проект "Активный гражданин" и мобильное приложение "Моя Москва", сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Всемирная организация WeGO объединяет правительства городов, которые заинтересованы во внедрении и развитии электронного управления. Москва вступила в нее в 2015 году. С тех пор она объединяет под собой более 200 городов.

"Современные цифровые решения применяются у нас во всех ключевых сферах. Для москвичей создан удобный набор инструментов на разные случаи жизни. С его помощью можно получать нужные услуги и участвовать в развитии города", - сказала Сергунина.

Премия WeGO присуждается лучшим проектам в сфере электронного управления и проводится раз в три года. В 2017 году третье место в номинации "Предоставление государственных услуг в электронной форме" заняло мобильное приложение "Госуслуги Москвы".

В этом году победителей объявят в конце сентября. Проект "Активный гражданин" прошел в финал конкурса в категории "Открытость и инклюзивность города", а "Моя Москва" - в категории "Эффективность правительства".

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