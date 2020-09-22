Ученый рассказал, насколько вероятен повторный карантин

Врачи стали лучше понимать болезнь

Завкафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии МГМУ им. И.М. Сеченова Виталий Зверев оценил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в России и предположил, стоит ли ожидать введения очередных ограничений в связи с пандемией.

Ученый уверен, что повторный карантин в стране объявлен не будет. "По крайней мере, ни руководители страны, ни Роспотребнадзор об этом не говорят, и отмечают, что ситуация под контролем", - подчеркнул Зверев.

Академик отметил, что массовые мероприятия могут еще какое-то время быть под запретом, но ждать введения других ограничений не нужно. "Сейчас врачи стали разбираться и понимать, кого надо госпитализировать, а кто может лечиться дома. Они теперь знают, какое лечение и когда применять", - объяснил свою позицию ученый.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 31,3 миллионов человек, 965 тысяч из них скончались. В России выявлено 1,11 миллиона заболевших, 19 649 пациентов скончались.

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