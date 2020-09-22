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Фигуристка Елена Радионова решила уйти из спорта в 21 год

15:47
  • вторник
  • 22 сентября 2020

Девушка поблагодарила всех, кто в нее верил

Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию 2015 года Елена Радионова объявила о решении завершить спортивную карьеру. Об этом 21-летняя фигуристка сообщила в Instagram.

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Радионова поблагодарила своих родителей, тренеров, болельщиков и хореографов. Девушка призналась, что фигурное катание всегда будет занимать место в ее сердце.

"Это то, чем я жила. Оно научило меня справляться с трудностями, подарило мне силу воли, захватывающие эмоции и бесценный опыт. Я скучаю по всей нашей большой фигурно-катательной семье! Это было нереально крутое время, которое я буду вспоминать только с любовью и трепетом", - сказала спортсменка.

Радионова добавила, что для нее настало время двигаться дальше. Она заверила, что не будет "отдаляться от фигурного катания" и станет делиться опытом с юными фигуристами.

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