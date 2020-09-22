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В Тверской области разбился истребитель Су-30

15:07
  • вторник
  • 22 сентября 2020

Экипаж успешно катапультировался

В Тверской области во вторник днем потерпел крушение Су-30. Истребитель выполнял учебно-тренировочный полет.

Экипаж успел катапультироваться. После приземления летчики вышли на связь. В настоящее время они уже эвакуированы на аэродром базирования.

Как пишет ТАСС, крушение Су-30 произошло в лесистой местности. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.

На место аварии направлена комиссия Западного военного округа. Военным специалистам предстоит выяснить причину и обстоятельства крушения истребителя.

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