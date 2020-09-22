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Экс-генпрокурора Украины допросили о роли Байдена в его увольнении

15:30
  • вторник
  • 22 сентября 2020

Бывший вице-президент США проходит по делу о вмешательстве в работу госорганов

Показания по делу вмешательства бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в работу генпрокуратуры Украины дал следователям экс-глава этого ведомства Виктор Шокин. Государственное бюро расследований возбудило дело на основании заявления самого Шокина.
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"Его допросили по делу о вмешательстве Байдена", - сообщило издание "Украинские новости" со ссылкой на источники в украинских правоохранительных органах. По данным издания, Шокин беседовал со следователями 21 сентября. Детали допроса не сообщаются.

Сын бывшего вице-президента США Хантер Байден в 2014 году вошел в правление украинской газодобывающей компании Burisma. Шокин, который занимал пост генпрокурора Незалежной с февраля 2015 года по апрель 2016 года, инициировал  расследование трех дел в отношении этой компании. Его уволили с занимаемой должности под давлением Джо Байдена – о чем бывший вице-президент США сам заявил в 2018 году.

После увольнения Шокина расследования по делу Burisma были прекращены. Однако в конце мая 2020 года, после обращения экс-генпроккурора, Печерский районный суд Киева обязал правоохранителей начать досудебное расследование.

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