Депутат Мосгордумы Татьяна Батышева дала советы по рациону детей в осенний период

Вопрос питания осенью очень важен

Наступила осень – время дождей, холодных ветров и простудных заболеваний. В эти месяцы остро встает вопрос с питанием. Особенно часто задаются им родители. Каким должен быть оптимальный рацион детей – рассказала депутат Мосгордумы, директор московского центра детской психоневрологии Татьяна Батышева.

"Тыква и морковка – отличный источник витамина А, который необходим для роста и оптимальной работы иммунной системы. Поэтому главное правило очень просто: выбирайте сезонное меню – природа не хуже нас знает, что нужно в то или иное время года. Осенью очень важен витамин С, который повышает сопротивляемость организма инфекциям. Он есть в картофеле, сладком перце, шиповнике, клюкве", – рассказала Батышева в интервью "Аргументам и фактам".

Очень полезна осенью квашеная капуста. Этот продукт богат витамином С, цинком, железом, фосфором, йодом, кальцием и клетчаткой. Особое внимание нужно уделить горячим блюдам. Для их приготовления отлично подходят тыква, кабачок, перец и другие овощи. Нельзя отказывать детям в мясе. Оно содержит витамины группы В и витамин D. Последний есть также в морской рыбе, яичном желтке и молоке.

Не рекомендуется заменять обеды "углеводными" перекусами, предупреждает Батышева. Чрезмерное употребление сахара ведет к хронической усталости.

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