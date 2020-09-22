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Макаревич назвал свою пенсию "довольно большой"

15:55
  • вторник
  • 22 сентября 2020

Он рассказал о себе и работающих друзьях

Народный артист России, лидер "Машины времени" Андрей Макаревич рассказал о своей "довольно большой" пенсии. Музыкант отметил, что не помнит ее точную сумму.
Юрий Стоянов рассказал о жизни на пенсии

"По-моему, тысяч 26 я получаю. Это уже со всеми выплатами дополнительными", - признался Макаревич. Он объяснил, что такая высокая пенсия ему положена не только за звание народного артиста, но также и за ветерана труда.

"Меня страшно удивило, когда я получил эту книжечку. Меньше всего на свете я себя представлял в качестве ветерана труда", - поделился Макаревич.

Он отметил, что все его знакомые ровесники, несмотря на пенсионный возраст, продолжают работать. По словам музыканта, они считают свое занятие призванием, а не трудятся из-за нужды, передает "Взгляд". 

"То есть все мои друзья практически моего возраста и должны находиться на пенсии, но там не находятся, потому что им это просто неинтересно", - резюмировал Макаревич.

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