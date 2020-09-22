Депутат МГД Лариса Картавцева отметила социальную ответственность сдающих тесты на COVID-19 москвичей

Лаборатории выполняют почти 70 тысяч тестов в сутки

Московские лаборатории выполняют почти 70 тысяч тестов на коронавирус в сутки. Такие объемы тестирования в столице позволяют оперативно выявлять всех заболевших, а также тех, у кого уже есть антитела к вирусу - в том числе и бессимптомных больных, заявила председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева.

Парламентарий отметила, что москвичи проявляют в этом вопросе социальную ответственность – они по собственной инициативе сдают ПЦР-тесты. Картавцева поблагодарила жителей столицы.

"Сейчас город возвращается к нормальной жизни - мы снова ездим в общественном транспорте, ходим на работу, встречаемся с друзьями в кафе. Удостовериться, что ты не являешься носителем опасной инфекции - это социальная ответственность каждого человека. Поэтому я хочу поблагодарить тех, кто сдает тесты на коронавирус по собственной инициативе", - сказала депутат журналистам Агентства городских новостей "Москва".

Картавцева напомнила, что значительное количество тестов было сделано в конце августа, перед началом учебного года, и в первые дни сентября. Все, кто работает в образовательных учреждениях, в обязательном порядке прошли тестирование, а инфицированных не допустили к работе с детьми.

Также многие москвичи вернулись из отпусков, после чего сдали тест по собственному желанию – если отдыхали в России - или согласно требованиям закона, если прилетели из-за границы. Картавцева напомнила о важности ИФА-тестов, которые показывают наличие и уровень антител в крови.

По данным на 22 сентября 2020 года, в Москве выздоровел еще 1 191 пациент. Всего же за время пандемии в столице вылечились от коронавируса 239 126 человек. В столице сделано более 7,5 миллиона ПЦР- и ИФА-тестов на COVID-19. Запись доступна для всех москвичей.

Картавцева напомнила, что тесты на коронавирус в обязательном порядке берутся у горожан с признаками ОРВИ, у пациентов с пневмонией, а также у всех совместно проживающих с пациентом с подтвержденным коронавирусом. Особое внимание уделяется контролю за здоровьем учителей, социальных работников, сотрудников транспортных служб, ЖКХ, полиции - всех специалистов, которые в рамках своих служебных обязанностей взаимодействует с горожанами.

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