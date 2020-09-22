Киев привлек иностранцев для блокировки мобильного приложения "ВКонтакте"

Соцсеть якобы угрожает нацбезопасности

Совет нацбезопасности Украины намерен заблокировать мобильное приложение российской социальной сети "ВКонтакте".

Для этой цели украинские специалисты намерены воспользоваться помощью международных коллег, пишет агентство "Укринформ".

В СНБО считают, что российские соцсети представляют угрозу национальной безопасности страны, особенно накануне местных выборов.

17 мая 2017 года тогдашний президент страны Петр Порошенко заблокировал российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" а также ресурсы "Яндекса" и Mail.ru на всей территории Украины. Тем не менее, провайдеры нашли способ обойти блокировку и обеспечить доступ к приложению "ВКонтакте".

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