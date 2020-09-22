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Киев привлек иностранцев для блокировки мобильного приложения "ВКонтакте"

15:56
  • вторник
  • 22 сентября 2020

Соцсеть якобы угрожает нацбезопасности

Совет нацбезопасности Украины намерен заблокировать мобильное приложение российской социальной сети "ВКонтакте".

Для этой цели украинские специалисты намерены воспользоваться помощью международных коллег, пишет агентство "Укринформ".

В СНБО считают, что российские соцсети представляют угрозу национальной безопасности страны, особенно накануне местных выборов.

17 мая 2017 года тогдашний президент страны Петр Порошенко заблокировал российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" а также ресурсы "Яндекса" и Mail.ru на всей территории Украины. Тем не менее, провайдеры нашли способ обойти блокировку и обеспечить доступ к приложению "ВКонтакте".

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